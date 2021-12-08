В Калужской области на 10 лет осудили 35-летнего мужчину за убийство дальнобойщика

В Калужской области суд вынес приговор 35-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве дальнобойщика. Как мы уже рассказывали, тело погибшего нашли в кустах возле дороги Козельск – Сосенский летом нынешнего года.

Суд установил, что виновник поссорился с дальнобойщиком, дважды в него выстрелил из ружья и спрятал тело рядом с дорогой.

В калужском региональном управлении Следственного комитета ранее поясняли, что конфликт произошел на почве ревности.

Убийцу приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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