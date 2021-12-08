В Калужской области полицейского и двоих его друзей оштрафовали за незаконную охоту в заповеднике

В Козельске районный суд вынес приговор троим мужчинам, которых признали виновными в незаконной охоте. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Один из виновников в тот момент был сотрудником полиции.

Как установил суд, он вместе с двумя друзьями отправился охотиться на территорию государственного природного заповедника «Калужские засеки» в марте нынешнего года. В этот период охота была запрещена. Лицензий у мужчин не было.

- Они вошли на особо охраняемую природную территорию, имея при себе расчехленные охотничьи ружья, где осуществили поиск животных, - заявили в прокуратуре.

Виновников оштрафовали на 600, 550 и 500 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

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