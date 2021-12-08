В Калужской области задержан мужчина, стрелявший из пистолета по бытовке с рабочими

В поселке Полотняный Завод Дзержинского района задержан мужчина, который стрелял из пистолета по строительной бытовке. В среду, 8 декабря, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, вечером 7 декабря этот человек пришел на стройплощадку и выстрелил в закрытую дверь бытовки, в которой находились рабочие.

Никто из людей не пострадал. Очевидцы вызвали полицию, и вскоре предполагаемого виновника задержали.

В доме у подозреваемого обнаружили пистолет, гранату и наркотики.

- Прокуратура района поддержит в суде ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - заявили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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