В Калужской области задержан мужчина, стрелявший из пистолета по бытовке с рабочими
В поселке Полотняный Завод Дзержинского района задержан мужчина, который стрелял из пистолета по строительной бытовке. В среду, 8 декабря, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
По предварительным данным, вечером 7 декабря этот человек пришел на стройплощадку и выстрелил в закрытую дверь бытовки, в которой находились рабочие.
Никто из людей не пострадал. Очевидцы вызвали полицию, и вскоре предполагаемого виновника задержали.
В доме у подозреваемого обнаружили пистолет, гранату и наркотики.
- Прокуратура района поддержит в суде ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - заявили в пресс-службе прокуратуры региона.
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
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