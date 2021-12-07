В Калужской области женщине вынесли приговор за пал травы, который нанес ущерб в 3,5 миллиона рублей

В Калужской области суд вынес приговор 54-летней жительнице Козельска. Ее признали виновной в пале травы, которые принес ущерб в 3,5 миллиона рублей. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в прокуратуре региона.

Виновницу наказали обязательными работами на 300 часов. Вопрос возмещения ущерба в рамках уголовного дела не рассматривался. Но пострадавшие могут подать гражданские иски.

Как мы уже рассказывали, этот случай произошел в апреле нынешнего года.

- Женщина сжигала сухую траву вне специально оборудованных для этого мест на своем придомовом участке, - пояснили в прокуратуре. - Пламя ветром перекинулось на помещения надворных построек соседского дома и два автомобиля. В результате пожара, потерпевшим причинен имущественный ущерб на сумму около 3,5 миллиона рублей.

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