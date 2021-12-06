В Калужской области 67-летний мужчина задержан за убийство в гараже

В Калужской области 67-летнего жителя Малоярославецкого района задержали по подозрению в убийстве. В понедельник, 6 декабря, об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Преступление произошло в ночь на субботу, 4 декабря.

По версии следствия, убийца вместе со знакомым выпивал в гараже. Мужчины поссорились, и пенсионер ножом ударил в грудь и шею своего собутыльника. Тот скончался от полученных ран.

- Назначены необходимые экспертизы, в том числе психиатрическая, - подчеркнули в Следственном комитете. - Расследование уголовного дела продолжается.

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