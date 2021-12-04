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Следственный комитет России будет разбираться по факту смерти девушки в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.12.2021 16:43 1 416
Следственный комитет России будет разбираться по факту смерти девушки в Калужской области

К Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратились представители общественной организации с критикой работы следователей в Калужской области по установлению обстоятельств смерти несовершеннолетней девушки в июле 2021 года. Глава ведомства поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по данному факту.

- Следствием проведены комплексная  судебно-медицинская экспертиза погибшей, включающая химическое исследование, судебно-медицинские экспертизы очевидцев,  данные лица освидетельствованы на состояние наркотического опьянения с изъятием образцов, проведена генетическая экспертиза, исследования с использованием полиграфа, неоднократно опрошены все участники происшествия, эксперт-химик, проведены осмотры и дополнительные осмотры места происшествия, жилища погибшей, изучены её аккаунты в социальных сетях. Опрошены члены семьи погибшей девушки и её знакомые, по просьбе родителей опрашивались иные лица, - сообщает пресс-служба СК РФ.

Речь идет об убийстве девушки в Ферзиковском районе в ночь с 9 на 10 июля 2021 года. Трагедия произошла в деревне Бронцы. В Центральный аппарат Общероссийского общественного движения «Ветераны России» обратился ветеран боевых действий из Калужской области Геннадий Дубков.

На день поселка в Дубцах проходил концерт и дискотека. После праздника тело девушки обнаружили в одной из местных квартир.

- Вечером Станислав Рыбаков парень Дианы пригласил ее на дискотеку, они с ним дружили около двух лет. После дискотеки компанией человек из десяти пошли на квартиру принадлежащую одному из них. Среди них был троюродный брат Дубков Алексей Юрьевич 1993 года рождения, проживающий в городе Калуга. На выходные приезжавший в деревню Бронцы, откуда родом его родители. Я очень редко с ним общался, - пишет Геннадий Дубков. - После случившегося выяснилось, что он давно употребляет наркотики, об этом знает и следственный комитет, и районная полиция.

Мне точно известно, что Алексей давал Диане наркотики, это говорит прямой свидетель, одна из девушек, которая вместе с Алексеем и Дианой ходила к нему на квартиру.

Диана умерла в квартире Алексея. Первые прибывшие на место заметили, что тело девушки было холодное, наступило трупное окоченение. Лицо, шея, грудь, руки имели синий оттенок. При этом следователь утверждал, что смерть наступила 0.5-2 часа назад, именно в то время, когда в квартире никого не было. На брови была свежая ссадина, на шее гематома. Диана лежала полностью, раздета.

Ветеран боевых действий Геннадий Дубков поясняет: «Я не ожидал услышать от следствия столько хамства и грязи в третьем из высланных мне постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. В нем говорится, что Диана сама изнасиловала Алексея. Вместо того, чтобы провести расследование и привлечь к ответственности лиц причастных к смерти несовершеннолетней дочери, следствие полтора месяца копало грязь под ребёнка, пыталось доказать, что она была пьяницей и наркоманкой.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.12.2021 16:43 1 416
Тэги: следственный комитет криминал
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