Пенсионерку в Калужской области обманули на 460 тысяч

В Кировском районе в полицию обратилась пожилая местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенников.

По словам потерпевшей, на телефон ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись работником службы безопасности кредитно-финансовой организации, сообщил, что третье лицо от ее имени совершает действия по оформлению кредита на 460 тысяч рублей. Затем лжепредставитель банка якобы перенаправил звонок другому оператору.

Злоумышленникам удалось уговорить пенсионерку сходить в банк и взять еще один кредит. Всю сумму пожилая женщина перевала на счет мошенников.

Возбуждено уголовное дело.

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