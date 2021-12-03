В Калуге сотрудников кредитной организации обвинили в мошенничестве

В Калуге по требованию прокурора Калужской области Константина Жилякова возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников кредитной организации. Их подозревают в крупном мошенничестве, сообщили вечером в пятницу, 3 декабря, в региональной прокуратуре.

Ранее в соцсетях появилась информация, что сотрудники этой фирмы брали 38 тысяч рублей за подготовку документов для получения кредита. Но в итоге кредит клиентам не одобрялся, а сумма за услугу не возвращалась.

- Правовая оценка действиям лиц, представлявшихся кредитными специалистами и получавших с граждан денежные средства, в том числе путем оформления на них микрозаймов, будет дана по итогам расследования, - заявили в прокуратуре.

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