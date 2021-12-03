В Калужской области вынесли приговор мужчине, который вытолкнул женщину из Нигерии с балкона

В Калужской области жителя Боровского района признали виновным в покушении на убийство женщины из Нигерии. В пятницу, 3 декабря, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, в апреле нынешнего года в Балабаново мужчина в нетрезвом виде вытолкнул женщину в открытое окно квартиры, расположенной на третьем этаже.

- В результате падения потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью, - подчеркнули в прокуратуре. - Смерть не наступила в виду своевременного оказания медицинской помощи.

Виновника отправили в колонию общего режима на четыре года.

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