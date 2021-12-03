В Калуге арестовали 38-летнего мужчину, напавшего на хозяйку съемной квартиры

В Калуге заключили под стражу 38-летнего мужчину из Саратовской области. Его обвиняют в разбое и сексуальном насилии. В пятницу, 3 декабря, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в июне нынешнего года он в съемной квартире напал на хозяйку жилища с ножом, забрал телефон и надругался над женщиной.

После этого преступник скрывался. Его объявили в федеральный розыск. Задержать саратовца удалось на этой неделе.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как уточнили в УМВД по Калужской области, в Калугу мужчина приехал на заработки. Квартиру ему снимал работодатель.

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