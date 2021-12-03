В Обнинске 67-летний мужчина задержан за попытку развратить восьмилетнюю девочку в подъезде

В Обнинске 67-летнего мужчину подозревают в нападении на ребенка в подъезде жилого дома. В четверг, 2 декабря, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило, что пенсионер задержан.

По версии следствия, днем 29 ноября восьмилетняя девочка возвращалась домой из школы и зашла в свой подъезд. В этот момент мужчина пошел за ней. Он догнал девочку на лестничной площадке и начал к ней прикасаться, но насильника спугнул шум открывающейся двери. Девочка смогла убежать.

На следующий день предполагаемого виновника удалось найти. 2 декабря он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Следователи попросили калужан еще раз напомнить детям, что не нужно заходить в подъезды и лифты вместе с подозрительными людьми. Если такие есть рядом с домом, то лучше погулять на улице и подождать, пока они уйдут.

- Задача ребенка - не оказаться с незнакомцем наедине в закрытом безлюдном пространстве, - подчеркивают в Следственном комитете.

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