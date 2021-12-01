Мошенница из Краснодара обманула калужскую спортивную команду

В Калуге направлено в суд уголовное дело 31-летней жительницы Краснодарского края. Женщину обвиняют в мошенничестве, сообщили в среду, 1 декабря, в прокуратуре Калужской области.

Как выяснили следователи, нынешним летом женщина прочитала новость, что в Калуге наградили спортивную команду, завоевавшую медали на всероссийских соревнованиях. После этого она узнала номер телефона директора команды, позвонила ему и представилась сотрудником городской управы.

- Злоумышленница сообщила, что спортивной команде полагаются памятные подарки, которые необходимо оплатить за счет собственных денежных средств с условием последующей их компенсации городской управой, - пояснили в прокуратуре.

Директор команды перевел женщине 30 тысяч рублей. И только позже выяснилось, что он стал жертвой мошенницы.

Жительнице Краснодарского края грозит до пяти лет колонии.

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