В Калужской области вынесли приговор мужчине, который задушил женщину на глазах у ее пятилетней дочки
В Калужской области 38-летнего жителя Боровского района приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство женщины. Во вторник, 30 ноября, об этом сообщили в прокуратуре региона.
Как установил суд, 20 апреля нынешнего года мужчина задушил свою подругу на глазах у ее пятилетней дочки.
Приговор пока не вступил в силу.
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