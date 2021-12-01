В Калужской области вынесли приговор мужчине, который задушил женщину на глазах у ее пятилетней дочки

В Калужской области 38-летнего жителя Боровского района приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство женщины. Во вторник, 30 ноября, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, 20 апреля нынешнего года мужчина задушил свою подругу на глазах у ее пятилетней дочки.

Приговор пока не вступил в силу.

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