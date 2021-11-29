Юный калужанин вскрыл переписку девушек в соцсетях и шантажом вымогал деньги

19-летний житель Калуги взломал страницы пяти девушек в социальных сетях. Он получил доступ к перепискам и завладел их личной информацией. В обмен на молчание он требовал у жертв 5000 рублей с каждой. Девушки обратились в полицию. Об этом деле в понедельник, 29 ноября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, для взлома аккаунтов он использовал вредоносные программы. Создавал фейковую страницу и направлял для перехода девушкам. Те сами вводили свои данные, которые уходили преступнику.

В ближайшее время по делу начнется суд.

За совершение данных преступлений молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы.

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