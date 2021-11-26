В Калужской области мужчину оштрафовали за клевету на ветерана, умершего 40 лет назад

В Сухиничском районе Калужской области суд оштрафовал на 700 тысяч рублей 33-летнего мужчину. Его признали виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Причем этот человек умер еще 40 лет назад – в 1981 году, сообщили в пятницу, 26 ноября, в УМВД по Калужской области.

Родственники ветерана обратились в полицию в январе 2020 года. Они нашли в интернете статью о своим дедушке, в которой содержалась клевета на ветерана, который до войны служил в правоохранительных органах.

Как установил суд, виновник просто выдумал эту статью и включил в нее данные реального человека.

Приговор уже вступил в силу.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!