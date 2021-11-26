В Калужской области госслужащий задержан за получение взятки в 160 тысяч рублей

В Козельском районе Калужской области госслужащий задержан по подозрению в получении взятки в 160 тысяч рублей. В пятницу, 26 ноября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, передача денег проходила на одном из предприятий по лесозаготовке.

Следствие считает, что этот чиновник в августе пришел к индивидуальному предпринимателю, который занимается заготовкой леса, и предложил покровительство. Свои услуги он оценил в 160 000 рублей.

Сейчас по данному делу продолжается расследование. Предполагаемому виновнику грозит до трех лет колонии.

UPD. В региональном управлении Следственого комитета уточнили, что подозреваемым является государственный инспектор федерального бюджетного учреждения. Первую часть денег ему передали в августе, вторую - 24 ноября.

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