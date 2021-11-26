В Калуге мужчина осужден за экстремистские публикации в соцсетях

В Калуге суд вынес приговор мужчине за публикации в социальной сети «ВКонтакте». В пятницу, 26 ноября, об этом сообщили в управлении ФСБ по Калужской области.

Этот человек в своих записях призывал к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов, заявили в спецслужбе.

Калужанина приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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