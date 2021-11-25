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В Калуге участника дорожного конфликта избили до потери зрения

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.11.2021 10:56 3 578
В Калуге участника дорожного конфликта избили до потери зрения

В Калуге 25-летнему иностранцу грозит до восьми лет колонии за причинение тяжелых травм другому мужчине. В четверг, 25 ноября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Конфликт между ними возник на дороге в июне нынешнего года. Оба объезжали место ДТП и повздорили.

- В ходе обоюдного конфликта обвиняемый умышленно нанес потерпевшему удар в лицо, в результате чего ему причинены повреждения, повлекшие полное отсутствие зрения на левом глазу и вызвали значительную стойкую утрату общей трудоспособности, - заявили в прокуратуре.

Пострадавшему 43 года.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.11.2021 10:56 3 578
Тэги: криминал прокуратура
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