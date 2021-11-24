Калужанина осудили на 13 лет за убийство двухлетнего сына
Суд признал виновным 28-летнего жителя Калуги в убийстве собственного двухлетнего сына. В среду, 24 ноября, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Трагедия произошла в июле нынешнего года в Ферзиковском районе.
Мужчине не понравилось, что двухлетний мальчик плачет и капризничает. Калужанин бросил ребенка на лавку, а потом много раз ударил по голове и телу.
Малыша успели доставить в больницу. Но спустя 22 дня он умер в результате осложнений.
Виновника отправили в колонию строгого режима на 13 лет. После освобождения он будет ограничен в свободе на один год.
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