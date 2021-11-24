В Калуге 36-летний мужчина убил знакомого в общежитии за оскорбление

В Калуге завершилось расследование уголовного дело, возбужденного после убийства в общежитии на улице Никитина. В среду, 24 ноября, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Как мы уже рассказывали, преступление произошло 17 сентября.

По версии следствия, 36-летний и 54-летний мужчины жили в общежитии. В тот день они поссорились. Предполагаемый убийца говорит, что оппонент его оскорбил. После этого 36-летний калужанин взял нож и ударил обидчика в шею.

И обвиняемый, и убитый были пьяны, заявили в СК.

Максимальное наказание за данное преступление – 15 лет колонии.

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