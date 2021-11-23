В Калужской области воспитателей детского сада заставляли отдавать часть премии заведующей

В Дзержинском районе 61-летней бывшей заведующей одного из детских садов грозит до шести лет колонии за хищения. Дело направлено в суд, сообщили во вторник, 23 ноября, в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, женщина оформила в сад несуществующего работника и получала за него деньги. Ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Кроме того, она требовала от подчиненных передавать ей часть премии. За семь месяцев сумма составила 96 тысяч рублей.

- На стадии предварительного следствия обвиняемая полностью погасила ущерб, - подчеркнули в прокуратуре.

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