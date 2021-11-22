В Калуге 18-летней девушке грозит до 20 лет колонии за торговлю наркотиками

В Калуге 18-летней девушке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками с помощью закладок. В понедельник, 22 ноября, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в августе нынешнего года девушка забрала из тайника на Правом берегу 27 пакетов с наркотиками, чтобы оставить закладки в разных частях города. Но вскоре ее задержали полицейские.

Во время следствия выяснилось, что девушка была студенткой вуза, хорошо училась в школе, посещала музыкальную и художественную школы, занималась танцами, помогала пожилым людям и приютам для животных.

- Со слов обвиняемой, она хотела помочь родителям, которые платили за ее учебу, поэтому согласилась на предложение заработать, поступившее ей в месенджере, - заявили в Следственном комитете.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. В качестве смягчающего обстоятельства он может учесть, что на момент совершения преступления калужанке было 17 лет.

- Просим еще раз напомнить детям о том, что деятельность по распространению наркотиков путем закладок является уголовно наказуемой, - обратились следователи к родителям и педагогам. - При получении предложений в Интернете о такой работе не следует отвечать на них, тем более отправлять свои личные данные, в том числе копии паспорта. Лучше заблокировать пользователя, приславшего такое предложение. За совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков предусмотрено самое строгое наказание - длительные сроки лишения свободы.

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