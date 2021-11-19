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Калужанин пытался убить двоих мужчин, которые близко подошли к его дому

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 19.11.2021 16:11 1 1053
Калужанин пытался убить двоих мужчин, которые близко подошли к его дому

В Калуге 48-летнему жителю улицы Северной грозит до 15 лет колонии за покушение на убийство. В пятницу, 19 ноября, о завершении расследования сообщило региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в сентябре прошлого года в частном секторе обвиняемый увидел зятя соседки и его знакомого. Мужчины стояли возле дома предполагаемого виновника. Тому это не понравилось. Возник конфликт.

- Обвиняемый вышел за забор дома и нанес одному из мужчин удар топором в область головы, - заявили в СК. - Потерпевшему удалось увернуться от прямого удара и убежать. Действиями обвиняемого ему причинены ушибленная рана головы и перелом костей кисти руки, повлекшие вред здоровью средней тяжести.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 19.11.2021 16:11 1 1053
Тэги: криминал следственный комитет
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