В Калужской области 46-летний заключенный продержался на воле всего несколько часов

На днях в Обнинске суд вынес приговор 46-летнему мужчине, которого признали виновным в применении насилия по отношению к сотруднику ДПС. Об этом сообщили 19 ноября в прокуратуре Калужской области.

Преступление он совершил через несколько часов после освобождения из колонии, где сидел за убийство.

- Осужденный, находясь в качестве пассажира в транспортном средстве, которое остановили сотрудники ДПС, выйдя из машины, ударил сотрудника полиции кулаком в лицо, - пояснили в прокуратуре.

Виновник проведет еще четыре года в колонии строгого режима.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!