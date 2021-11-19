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В Калужской области 46-летний заключенный продержался на воле всего несколько часов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.11.2021 10:59 1 697
В Калужской области 46-летний заключенный продержался на воле всего несколько часов

На днях в Обнинске суд вынес приговор 46-летнему мужчине, которого признали виновным в применении насилия по отношению к сотруднику ДПС. Об этом сообщили 19 ноября в прокуратуре Калужской области.

Преступление он совершил через несколько часов после освобождения из колонии, где сидел за убийство.

- Осужденный, находясь в качестве пассажира в транспортном средстве, которое остановили сотрудники ДПС, выйдя из машины, ударил сотрудника полиции кулаком в лицо, - пояснили в прокуратуре.

Виновник проведет еще четыре года в колонии строгого режима.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.11.2021 10:59 1 697
Тэги: криминал
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