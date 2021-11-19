В Калужской области 46-летний заключенный продержался на воле всего несколько часов
На днях в Обнинске суд вынес приговор 46-летнему мужчине, которого признали виновным в применении насилия по отношению к сотруднику ДПС. Об этом сообщили 19 ноября в прокуратуре Калужской области.
Преступление он совершил через несколько часов после освобождения из колонии, где сидел за убийство.
- Осужденный, находясь в качестве пассажира в транспортном средстве, которое остановили сотрудники ДПС, выйдя из машины, ударил сотрудника полиции кулаком в лицо, - пояснили в прокуратуре.
Виновник проведет еще четыре года в колонии строгого режима.
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