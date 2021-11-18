В Калужской области женщина сама задержала напавшего на нее насильника
В Калужской области следователи завершили расследование уголовного дела о грабеже и попытке изнасилования. В ближайшее время начнется суд над мужчиной из Беларуси.
Все произошло 24 июля недалеко от железнодорожной станции Ворсино в Боровском районе.
По версии следствия, мужчина напал на женщину, попытался ее изнасиловать, но не смог ничего сделать, так как калужанка кричала и на помощь выбежал охранник.
Преступник убежал, захватив с собой сумку женщины с деньгами и документами.
Но вскоре сама жертва помогла задержать подозреваемого. Она увидела его в супермаркете. Работник магазина помог его задержать до приезда полиции.
Предполагаемому преступнику грозит до семи лет колонии.
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