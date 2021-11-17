В Калуге четверо мужчин оставили жителей 15 домов без интернета

В Калуге четверых мужчин подозревают в краже интернет-кабелей из жилых домов. В среду, 17 ноября, региональная полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

Как считает следствие, мужчины просто днем приходили в дома, срезали кабель и уносили на пункт приема металла. Известно уже о 15 таких случаях.

Подозреваемым от 21 до 30 лет. По статье «Кража» им грозит до пяти лет колонии.

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