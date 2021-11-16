В Калужской области 36-летняя женщина схватила ребенка за горло и угрожала его убить

В Козельском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летней женщины. Ее подозревают в угрозе убийством.

Ребенок этой женщины поссорился с другим несовершеннолетним. Женщина пришла разбираться с родителями домой к обидчику.

По версии следствия, между взрослыми началась перепалка, и несовершеннолетний сын хозяйки квартиры заступился за мать. Тогда гостья схватила его за горло и стала душить, угрожая убийством.

Расследование по этому делу сейчас продолжается.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!