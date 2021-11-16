В Калужской области водителя «Мерседеса» ждет суд за наезд на полицейского

В Обнинске 36-летнему жителю Тверской области грозит до 10 лет колонии за применение насилия по отношению к полицейскому. Во вторник, 16 ноября, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Этот инцидент произошел в мае нынешнего года. Сотрудники полиции в Обнинске преследователи водителя красного «Мерседеса». Уголовный розыск подозревал его в причастности к угонам в Тульской области. Когда иномарку заблокировали, трое полицейских подбежали к машине и потребовали выйти. Но водитель «Мерседеса» сбил полицейского, протащил между двумя авто и проехал мужчине по ногам. У пострадавшего зафиксировали переломы.

В ближайшее время по этому делу начнется суд.

Расследование дела по угонам еще продолжается в Тульской области.

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