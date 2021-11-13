В Калужской области 17-летней девушке грозит срок за кражу

В городе Киров Калужской области 17-летнюю девушку подозревают в краже. В субботу, 13 ноября, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, девушка нашла на улице телефон, где было установлено банковское приложение. С помощью гаджета она перевела себе 5000 рублей со счета владельца. Потом сняла в банкомате и потратила.

Когда хозяйка телефона обнаружила пропажу, выяснилось, куда именно ушли деньги с ее счета.

За кражу 17-летней девушке грозит до шести лет колонии.

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