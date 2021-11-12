В Калуге 21-летний иностранец переоделся полицейским и украл телефон

В Калуге районный суд вынес приговор 21-летнему иностранцу, которого признали виновным в мошенничестве. В пятницу, 12 ноября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как установил суд, молодой человек купил полицейскую форму и в ней пришел в один из магазинов. Там он попросил продавца телефон, чтобы позвонить, а сам сбежал с гаджетом.

Ущерб оценили в 34 тысячи рублей.

Виновника приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

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