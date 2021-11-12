В Калуге бывшего сотрудника Минэкономразвития обвиняют в халатности

В Калуге бывшему сотруднику областного министерства экономического развития предъявили обвинение в халатности. В пятницу, 12 ноября, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следователи считают, что с 2018 по 2020 годы этот человек ненадлежащим образом согласовывал проведение аукционов по покупке жилья для детей-сирот. Хотя деньги в бюджете на это были заложены.

- В результате этого аукционы признавались несостоявшимися, а неосвоенные деньги возвращались в бюджет, - пояснили в СК. - Несмотря на то, что в этот период квартирами обеспечивались ряд сирот, темпы работы не отвечали потребностям, что привело к ежегодному росту количества нуждающихся в жилье детей-сирот.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, по инициативе следственного управления рассматривается вопрос о внесении изменений в областной закон об обеспечении сирот жильем.

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