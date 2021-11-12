В Калужской области мошенники начали выманивать деньги под видом сотрудников Следственного комитета

В пятницу, 12 ноября, калужское региональное управление Следственного комитета предупредило о мошенниках, которые начали действовать от имени следователей.

Как пояснили в СК, преступники звонят людям и выманивают деньги. При этом у калужан отображается на телефоне, что им действительно звонят из Следственного комитета. Для этого мошенники используют систему подмены номера.

Жителей Калужской области просят быть бдительными и не переводить незнакомым людям деньги.

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