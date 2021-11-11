В Калужской области двое мужчин задержаны за кражи на миллион рублей

В Калужской области по подозрению в кражах из чужих домов задержаны 34-летний житель Людиново и 29-летний мужчина из Калуги. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в региональном управлении МВД.

- С августа по октябрь 2021 года они проникали в чужие дома и дачи путем повреждения окон и входных дверей и совершали кражи имущества, - заявили в полиции. - Среди похищенного: телефоны, золотые и парфюмерные изделия, бытовая техника, посуда, электроприборы, денежные средства и другое имущество. Общий ущерб составил более 1 миллиона рублей.

Также МВД считает, что эти люди проникали в дома к пожилым женщинам и похищали их вещи, применяя силу.

Расследование уголовных дел по статьям «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» и «Кража».

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