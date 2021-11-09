В Калужской области иностранца осудили за изнасилование восьмилетней давности

В Калужской области 51-летнего иностранца осудили на пять лет за изнасилование, совершенное в 2013 году в Ферзиково. Во вторник, 9 ноября, об этом рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, мужчина надругался над жительницей Ферзиково 31 марта 2013 года. После этого мужчина уехал из России.

Расследование уголовного дела останавливали. А в январе нынешнего года подозреваемого задержали в Москве. Там он нелегально работал на стройке.

Свое наказание насильник будет отбывать в колонии общего режима.

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