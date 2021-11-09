В Калужской области 38-летнюю женщину подозревают в убийстве подруги

В понедельник, 8 ноября, в Козельске обнаружили тело 34-летней женщины. В ее убийстве подозревают 38-летнюю жительницу этого районного центра, сообщили 9 ноября в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, убийца заподозрила свою знакомую в краже телефона. Началась ссора. И одна женщина ножом зарезала другую. В тот момент они обе были пьяны.

Как отмечают следователи, позже подозревая все же нашла свой телефон. Сейчас она задержана. Расследование продолжается.

- Несовершеннолетние дети подозреваемой и потерпевшей сейчас проживают со своими отцами, - рассказали также в СК.

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