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Вызов «скорой» в Калужской области закончился двумя уголовками

Кристина Посохина
Опубликовано: 07.11.2021 11:51 3 1463
Вызов «скорой» в Калужской области закончился двумя уголовками

Пресс-служба ОМВД России по Малоярославецкому району в воскресенье, 7 ноября, рассказывает о возбуждении одновременно двух уголовных дел.

В Малоярославце по одному из адресов была вызвана скорая помощь. В оказании медицинской помощи нуждался мужчина с ножевым ранением. 

Туда же отправился наряд полиции. 

- Сотрудники полиции застали на месте происшествия мужчину с ножевым ранением в области живота и женщину, которая представилась его сожительницей, - уточняет пресс-служба.

Сожители поругались, женщина пырнула мужчину ножом, после чего сама набрала «скорую». 

- Медицинские работники оказали первую помощь потерпевшему, а сотрудники полиции произвели тщательный осмотр помещения, в результате которого нашли сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом белого цвета, - рассказывает УМВД. - Порошкообразное вещество было направлено на экспертизу, которая установила, что вещество содержит в своем составе наркотического средства «N-метилэфедрон» массой 0,46 граммов.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Расследование продолжается.

 

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Кристина Посохина
Опубликовано: 07.11.2021 11:51 3 1463
Тэги: криминал ножевое ранение наркотики УМВД скорая помощь
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