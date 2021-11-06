В Калужской области изъяли крупную партию наркотиков

Управлением ФСБ России по Калужской области пресечен канал распространения наркотиков на территории региона.

Был установлен и задержан член организованной преступной группы, осуществивший в лесном массиве изъятие тайниковой закладки, содержащей наркотические вещества «соль», общей массой порядка 2 килограммов, около 1 килограмма «мефедрона» и почти полкилограмма «гашиша».

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Калужской области, обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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