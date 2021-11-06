В Калужской области мужчину избили автомобильным ключом

Об этом преступлении сообщило УМВД по Калужской области в суботу, 6 ноября. Согласно данным полиции, в Малоярославецком районе местный житель с супругой приехал на автомобиле к знакомому, которому отдал в ремонт свой мотоцикл.

МУжчины поссорились и автомастер в ходе дискуссии схватил автомобильный баллонный ключ и стал бить им своего оппонента. Удары попали и в голову и другие части тела

Избитый смог встать, сесть в свой автомобиль и уехать.

Уже дома он потерял сознание, а его супруга позвонила в скорую помощь и полицию. Та начала дознание. Вред здоровью, причиненному мужчине, оценили как легкий.

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