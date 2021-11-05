В Калужской области застолье закончилось ножевыми ранениями

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Малоярославецкому району, местный житель решил навестить свою родственницу, которая устроила застолье с алкоголем.

В какой-то момент у них начался спор с взаимными оскорблениями. Мужчина схватил со стола нож и стал им размахивать. Присутствующий при конфликте сожитель хозяйки квартиры нанес тем же ножом мужчине два удара в область живота и спины. Потерпевший выбежал из квартиры, и сумел добежать до дома своего знакомого, которому и рассказал обстоятельства произошедшего.

Прибывшие на вызов работники скорой помощи доставили мужчину в медицинское учреждение. Телесные повреждения потерпевшего квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В отношении подозреваемого, ранее судимого местного жителя 1977 года рождения, избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.

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