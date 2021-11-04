В Калуге украли ливневых решеток на 90 тысяч рублей
Сотрудниками полиции установлен 29-летний местный житель, подозреваемый в серии краж ливневых решеток с проезжей части автодороги.
Калужанин в течение трех дней в ночное время, используя гаечный ключ, снимал, вывозил и сдавал похищенное в пункт приема металла.
Общий ущерб составил более 90 тысяч рублей.
За совершение преступления злоумышленнику грозит срок до двух лет.
Расследование продолжается.
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