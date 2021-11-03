24-летний калужанин расстрелял чужую машину во время ссоры

Пресс-служба УМВД России по Калуге утром в среду, 3 ноября, сообщает об окончании расследования уголовного дела, возбужденного за стрельбу калужанином по автомобилю.

24-летний калужанин со своими знакомыми выпивал на улице. К ним на машине подъехал незнакомец.

- Завязался разговор, перешедший в словесный конфликт, - уточняют в полиции. - После этого мужчина отъехал от компании на некоторое расстояние, затем остановился, вышел из автомобиля и стал высказываться нецензурной бранью. В ответ фигурант достал из багажника своего рядом припаркованного автомобиля гладкоствольное охотничье ружье и произвел из него несколько выстрелов в автомобиль потерпевшего..

Ущерб составил более 150 000.

- Оружие изъято, - рассказывают в УМВД. - Окончательное решение по уголовному делу примет суд.

Калужскому стрелку грозит до пяти лет лишения свободы.

Тем временем 20-летний житель Калуги отправится в места не столь отдаленные за выращивание каннабиса.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!