20-летний житель Калуги отправится в места не столь отдаленные за выращивание каннабиса

Пресс-служба УМВД России по Калуге в среду, 3 ноября, передает о том, что расследование уголовного дела по статье «Покушение на сбыт наркотического средства, совершенный в значительном размере» закончено.

20-летний житель областного центра не только употреблял наркотики, но и хотел заработать на этом. Он купил семена конопли, посеял их, а когда растения выросли, злоумышленник измельчил и высушил их.

- Запрещенное вещество, содержащее «каннабис», общей массой более 96 граммов калужанин расфасовал в четыре свертка, после чего, хранив их при себе, стал передвигаться на своем автомобиле с целью его дальнейшего сбыта наркозависимым гражданам, - рассказывает пресс-служба УМВД. - Однако деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков.

Решение остается за судом.

Молодому человеку грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.