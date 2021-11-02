Житель Обнинска угрожал приставу гранатой

В Калужской области 57-летнего жителя Обнинска подозревают в угрозе применения насилия по отношению к судебному приставу. Во вторник, 2 ноября, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, днем 15 октября к судебному приставу-исполнителю пришел житель Обнинска, в отношении которого в феврале было возбуждено исполнительное производство, - заявили в СК. - Мужчина достал из кармана брюк предмет, внешне схожий с ручной гранатой, держал палец на кольце предмета и произнес словесные угрозы в адрес пристава, а затем покинул служебный кабинет.

Позже выяснилось, что граната на самом деле была зажигалкой.

Следователь назначил психиатрическую экспертизу.

Сейчас по этому делу продолжается расследование.

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