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В Обнинске трое иностранцев ограбили 17-летнего парня

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.09.2021 15:08 0 180
В Обнинске трое иностранцев ограбили 17-летнего парня

В Обнинске трое иностранцев задержаны за ограбление 17-летнего парня. Этот инцидент произошел на прошлой неделе на проспекте Ленина, сообщили в понедельник, 20 сентября, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Трое неизвестных похитили у 17-летнего местного жителя рюкзак и мобильный телефон, - прокомментировали в СК. - После этого, удерживая похищенное имущество, злоумышленники скрылись с места происшествия. В результате своевременного обращения в полицию и грамотно проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в течении суток с момента совершения преступления злоумышленники были установлены.  

В преступлении подозревают троих иностранцев, которые живут в общежитии недалеко от места преступления. Одного из них потерпевший уже опознал.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.09.2021 15:08 0 180
Тэги: криминал
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