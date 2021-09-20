В Обнинске трое иностранцев ограбили 17-летнего парня

В Обнинске трое иностранцев задержаны за ограбление 17-летнего парня. Этот инцидент произошел на прошлой неделе на проспекте Ленина, сообщили в понедельник, 20 сентября, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Трое неизвестных похитили у 17-летнего местного жителя рюкзак и мобильный телефон, - прокомментировали в СК. - После этого, удерживая похищенное имущество, злоумышленники скрылись с места происшествия. В результате своевременного обращения в полицию и грамотно проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в течении суток с момента совершения преступления злоумышленники были установлены.

В преступлении подозревают троих иностранцев, которые живут в общежитии недалеко от места преступления. Одного из них потерпевший уже опознал.