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В Калуге 20-летний мужчина вместо грибов нашел в лесу коноплю

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.09.2021 16:07 1 282
В Калуге 20-летний мужчина вместо грибов нашел в лесу коноплю

В Калуге сотрудники ДПС остановили автомобиль с 20-летним водителем. В салоне машины нашли пакет с коноплей, рассказали в понедельник, 13 сентября, в УМВД по Калужской области.

- Фигурант пояснил, что данное растение он обнаружил на поляне в лесополосе во время сбора грибов, - заявили в полиции. - Один из кустов он сорвал для личного употребления. Также подозреваемый указал место его произрастания, где правоохранителями было обнаружено еще 44 куста.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере».

Молодому калужанину грозит до трех лет колонии.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.09.2021 16:07 1 282
Тэги: криминал
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