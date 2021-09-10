В Обнинске 37-летнего калужанина приговорили к 11 годам колонии за убийство женщины

Обнинский городской суд приговорил 37-летнего жителя Калуги к 11 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве женщины, сообщили в пятницу, 10 сентября, в прокуратуре Калужской области.

- В ноябре 2020 года, находясь в квартире своей знакомой в Обнинске, мужчина распивал с ней спиртные напитки, - пояснили в пресс-службе прокуратуры. - Между ними произошел конфликт, в ходе которого преступник нанес женщине несколько ударов ножом, от которых она скончалась через непродолжительное время. После произошедшего, осужденный предложил незнакомому мужчине пожить в квартире, где находился труп потерпевшей.

В суде калужанин признал вину, но при этом заявил, что ничего не помнит из-за сильного алкогольного опьянения.

Приговор пока не вступил в законную силу.