На дороге в Калужской области мигрант избил и ограбил автостопщицу

В Малоярославецком районе в конфликте с водителем пострадала женщина из другого региона, которая ехала по стране автостопом. В понедельник, 6 сентября, об этом инциденте рассказали в УМВД по Калужской области.

- Оказавшись на территории Малоярославецкого района, она остановила транспортное средство, водитель которого согласился подвезти незнакомку, - пояснили в полиции. - В дальнейшем в какой-то момент между водителем и попутчицей произошел конфликт, который стремительно перерос в драку. Девушке удалось покинуть автомобиль. Но мужчина догнал ее и, повалив на землю, стал наносить удары, в результате чего потерпевшая потеряла сознание. Когда заявительница пришла в себя, то обнаружила, что у нее исчезли личные вещи: сумка, рюкзак, мобильный телефон и кошелек. Гражданка на попутной машине доехала до ближайшего отдела полиции.

Предполагаемого виновника вскоре нашли. Это 36-летний мигрант из соседней страны, который сейчас поживает в Московской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Сейчас продолжается расследование.