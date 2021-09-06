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В Калужской области мужчина угрожал застрелить подругу после прогулки у реки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.09.2021 09:26 4 914
В Калужской области мужчина угрожал застрелить подругу после прогулки у реки

На днях в дежурную часть полиции позвонила жительница Юхнова, которая сообщила, что ей угрожает убийством знакомый с ружьем. Подробности в понедельник, 6 сентября, сообщили в УМВД по Калужской области.

- Местный 36-летний житель прогуливался со знакомой у реки, - пояснили в УМВД. - В ходе распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений между ними, вероятно, возник конфликт. Вернувшись к автомобилю, гражданин достал ружье, приставил к голове потерпевшей и высказал угрозу убийством. Женщина уговорила его не стрелять, после чего отошла в сторону и позвонила по номеру 112.

Сейчас мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит до двух лет колонии.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.09.2021 09:26 4 914
Тэги: криминал полиция
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