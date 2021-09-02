19-летний калужанин осужден на четыре года за обмен телефона на пустую коробку

В Калуге 19-летнего молодого человека признали виновным в мошенничестве. С учетом имевшихся ранее судимостей он проведет в колонии общего режима четыре года и два месяца, сообщили в четверг, 2 сентября, в прокуратуре Калужской области.

- Обвиняемый в июле 2020 года, пользуясь доверием со стороны потерпевшего, предложил ему обменяться сотовыми телефонами, - пояснили суть дела в ведомстве. - При встрече злоумышленник, не желая осуществлять обмен, передал гражданину пустую коробку от телефона и забрал его телефон.