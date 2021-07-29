Директор калужского завода вернул в бюджет 70 миллионов рублей после возбуждения уголовного дела

В Дзержинском районе руководителя одного из предприятий, работающего в нефтегазовой сфере, обвиняют в уклонении от уплаты налогов. В четверг, 29 июля, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, в период с апреля по сентябрь 2019 года руководитель организации, имея умысел на уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, принял решение уменьшить налоговую базу по НДС путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, - пояснили в СК. - В результате бюджетной системе причинен ущерб на сумму 70 миллионов рублей. В результате принятых в ходе следствия мер сумма ущерба возмещена подозреваемым в полном объеме.

Расследование уголовного дела продолжается, но оно может быть прекращено в связи с возвращением денег.